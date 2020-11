Chantier Lorsque les travaux en cours seront terminés, il n’y aura plus de ralentissements à Olne.

Ce lundi 2 novembre, un gigantesque chantier a débuté sur la ligne ferroviaire 37 qui relie Eupen à Ostende en passant par Verviers, Liège et Bruxelles. Précisément, c’est entre Pepinster et Liège que celui-ci a pris ses quartiers, au niveau d’Olne… Là où, les navetteurs le savent, on observe depuis longtemps des ralentissements. L’un des objectifs principaux de ce chantier de plus de 6 millions d’euros consiste d’ailleurs à résoudre ce problème, ce qui permettra in fine de grappiller encore quelques minutes entre Liège et Verviers, 3 à 4 normalement. On passerait ainsi d’un temps de parcours de 25 minutes à 22 voire 21 entre les deux villes.

Jusqu’au 17 novembre, aucun train ne reliera Verviers à Liège. Un mal pour un bien explique aujourd’hui 0livier Philippe, responsable de la zone Sud-Est (Liège) pour Infrabel et en charge des travaux. "Cette intervention était initialement prévue à Pâques mais pour cause de Covid, cela avait été reporté. Cette fois, malgré le Covid, nous l’avons maintenue." Il faut dire que les travaux sont conséquents puisqu’ils concernent "toutes" les composantes de cette portion du rail, de la voie aux ouvrages d’art en passant par la signalisation et les caténaires.

Des pierres locales...