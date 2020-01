Cette "petite" coupe hivernale observée place Général Leman, a logiquement créé l’émoi au sein de la population liégeoise cette semaine… Au total en effet, une quinzaine d’arbres qui bordaient l’axe central des bus ont ici été rasés manu militari. En cause : le chantier du tram qui progresse vers les Guillemins.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui s’émeuvent de cette taille, ce ne sont pas les premiers arbres coupés pour le tram de Liège… ni les derniers d’ailleurs. Au total en effet, ce sont 450 arbres qui devraient être abattus de Scelssin à Coronmeuse. Mais la bonne nouvelle toutefois, c’est que d’autres seront replantés… et pas un peu. Dans le cadre de ce chantier titanesque en effet, les autorités se sont engagées à replanter le double d’arbres, soit 900 au total.

"Bien sûr, nous ne pouvons pas procéder immédiatement au remplacement", nous confirmait ce vendredi Daniel Wathelet, responsable communication pour le Tram de Liège.

L’opération d’abattage, délicate, a débuté en novembre dernier et devrait se poursuivre jusqu’en mars 2020. Lorsque les conditions (météorologiques mais aussi du chantier) le permettront, de nouvelles tiges seront donc replantées. Celles-ci ont été sélectionnées avec soin… "Il s’agira d’espèces adaptées à l’environnement urbain. On parle de 5 ou 6 espèces différentes, pas exotiques", poursuit le porte-parole. Les essences choisies comprendront majoritairement des chênes, des merisiers et des tilleuls. Qui plus est, 10 000 m² de massifs arbustifs et plus de 5 000 m² de plantes vivaces et de graminées devraient être plantés.

Ces plants ne seront bien sûr pas aussi "anciens" que les arbres coupés mais, nous assure-t-on encore, "il ne s’agira pas non plus d’arbrisseaux". Plusieurs paysagistes auraient par ailleurs participé à la réflexion… Aujourd’hui, Tram Ardent, à la manœuvre, serait en train de constituer un état des lieux complet de ce "vert chantier". Et devrait le communiquer publiquement d’ici quelques semaines…

Notons déjà que le tracé du tram évite deux zones sensibles, précisément pour éviter la coupe d’arbres majestueux : l’avenue Rogier a été préférée à l’axe des bus sur le boulevard d’Avroy. Avenue Blonden par ailleurs, le tram passera côté "Guillemins", pour éviter la coupe des arbres situés le long de la promenade.