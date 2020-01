Dans le cadre du projet du tram de Liège et du projet Néolégia, de nouveaux dévoiements de réseaux souterrains débuteront, ce lundi, sur la place Coronmeuse.

Afin de maintenir la circulation automobile vers Herstal et vers le centre, ils seront réalisés par phases successives.

Durant toute la durée du chantier, des interdictions de stationnements devront être mises en place afin de garantir le cheminement de tous les usagers (piétons, PMR, mobilité douce, camion de livraison…). Une zone de parking gratuite est prévue près de l’ancienne patinoire.

En plus des travaux déjà existants et prévus jusqu’à la fin du mois, une zone de chantier va débuter dès lundi et pour une durée d’environ un mois. Elle commencera du côté de la rue Derrière Coronmeuse et se terminera au pied de la rue du Tir.

Durant cette phase de chantier, il ne sera plus possible de stationner place de Coronmeuse entre la rue du Tir et la rue Derrière Coronmeuse. Les commerces resteront accessibles.

St-Léonard sans issue

En outre, toujours dès lundi et jusqu’au vendredi 9 février, ces travaux entraîneront la mise en voie sans issue de la rue St-Léonard, depuis le centre-ville vers la place Coronmeuse.

Des travaux seront ensuite effectués, du 31 janvier au 28 février, bande de circulation par bande de circulation en partant de la rue St-Léonard jusqu’au quai de Coronmeuse. La circulation des voitures et des vélos sera maintenue sur au minimum une bande dans les deux sens.

Les premières bandes de travaux sur le quai de Coronmeuse interdiront le stationnement à l’intersection entre la rue St-Léonard et le quai de Coronmeuse. Ces places seront à nouveau disponibles dès que le chantier se déplacera vers la Meuse.