Les Liégeois attentifs - et qui circulent dans le centre de Liège - l’ont sans doute remarqué : depuis quelques jours, le vaste carrefour formé par les boulevards d’Avroy et Sauvenière ainsi que par les rues Saint-Gilles et Pont d’Avroy semble... tout nu. Et pour cause, plusieurs arbres ont été purement et simplement coupés. Donnant à cette esplanade un aspect plus dégagé. La raison ? Le passage annoncé du tram et ce chantier qui avance depuis Sclessin vers Coronmeuse, en passant par le centre-ville. Cette année, d’importants changements auront lieu en matière de mobilité, sur le boulevard d'Avroy notamment avec la trémie Charlemagne qui doit être comblée. Un scandale de couper des arbres pour l’arrivée du tram ? Rappelons pour ceux qui l’ignorent que cette “coupe pré-printemps” est un mal pour un bien puisque, à terme, ce sont 900 arbres de différentes espèces qui doivent être replantés là où 450 auront été coupés au total.