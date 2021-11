Dans le cadre du chantier du tram à Liège, des travaux d’égouttage seront réalisés rue de Droixhe du jeudi 18 novembre au vendredi 10 décembre. Des travaux de bétonnage sont également prévus rue Rassenfosse durant la journée du 18 novembre.

Rue de Droixhe, ces travaux entraîneront le rétrécissement de la voirie aux abords du chantier mais la circulation reste garantie. Rue Rassenfosse, la zone de chantier sera située au pied de l’avenue de Lille, à la fin de la rue Rassenfosse. En venant de l'avenue de Lille, il ne sera plus possible de tourner à gauche rue Rassenfosse. Une déviation sera mise en place via la rue Ernest Marneffe, l’avenue de Nancy et l’avenue de la Croix Rouge.

En venant de la rue Rassenfosse, il sera nécessaire de faire le tour de l’avenue de Lille pour rejoindre la rue Ernest Marneffe.

Les prochaines évolutions de phasage feront l'objet d’une communication ultérieure.