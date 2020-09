Le transport en commun liégeois devrait accueillir plus de 50.000 passagers supplémentaires

Le TEC Liège-Verviers a présenté mercredi à Liège son nouveau réseau structurant complémentaire au tram. Ce réseau a été hiérarchisé en fonction du niveau de service que les différentes lignes seront capables d'offrir, a annoncé Jean-Michel Soors, directeur du TEC Liège-Verviers.

Quatre de ces lignes, qui draineront 15% des déplacements, sont considérées comme lignes de haut niveau de service. L'ensemble du réseau, qui comprendra au total 75 lignes, sera pleinement opérationnel en 2025. Le TEC Liège-Verviers achève sa longue réflexion sur l'opérationnalité de son réseau en complément du tram qui deviendra réalité en 2022. Cette réflexion a permis de repenser un réseau attractif, exploitable et accepté de tous, estime M. Soors qui annonce, pour les prochaines années, une augmentation quotidienne du nombre de voyageurs de 23%, passant ainsi de 285.000 à 350.000 grâce au Tram, lequel absorbera un peu plus de 25% de ceux-ci.

Le TEC Liège-Verviers prévoit ainsi quatre lignes dites de Haut Niveau de Service qui disposeront d'une amplitude horaire égale au tram. Elles auront également une vitesse commerciale de 20 km/h et des horaires fréquents aux voyageurs, l'objectif de ce nouveau réseau étant de rabattre chaque ligne vers le tram.

Sept autres lignes seront quant à elle structurantes. Elles desserviront Liège et son agglomération toute proche alors que les lignes urbaines (36) et interurbaines (28) mailleront plutôt les quartiers et la périphérie.

Le pôle du Sart-Tilman a fait l'objet d'une attention toute particulière de ces aménagements dont le budget global est estimé à 105 millions d'euros.