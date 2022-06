Liège Visite exclusive du centre névralgique du futur tram de Liège… un géant d’acier.

Si les yeux de milliers de Liégeois sont rivés sur les rails du tram qui (commencent) à sillonner la ville, le chantier de ce futur transport structurant pour Liège comprend d’innombrables aspects… Et dans le quartier de Bressoux, les travaux s’avèrent être particulièrement avancés. En effet, le tram qui reliera Sclessin à Coronmeuse, sur 11,7 kilomètres, c’est aussi cette extension en rive droite de la Meuse, par le pont Atlas jusqu’au quartier de Bressoux. En compagnie des entrepreneurs en charge du chantier, nous avons visité en exclusivité le terminal du transport, véritable centre névralgique du futur tram de Liège. Un géant d’acier.

Ici, le chantier du tram n’a pas dû composer avec l’agitation d’un centre-ville… Au point qu’à l’aube de l’été 2022, un an avant la fin effective du chantier, une majeure partie des infrastructures sont déjà terminées. Or c’est ici que l’on trouvera non seulement le centre de maintenance de toutes les rames de tram, mais aussi le hall de "remisage" (ou de parcage) ainsi que le parking-relais (900 places) et le bâtiment d’exploitation, sans oublier la "station-service" et le "tramwash" (lire ci-contre).

Un an de montage

"Nous avons commencé la pose de la structure fin 2019 et, fin 2020, tout était placé", nous explique Thierry Mersch, des ateliers éponymes, en charge de fournir la structure métallique des halls. "Au total, on parle ici de 416 tonnes de structures, représentant plus d’un million d’euros de structures métalliques." En grande partie, il s’agit d’acier galvanisé, un choix