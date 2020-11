Dans le cadre du projet du tram de Liège, des travaux d’impétrants seront réalisés sur la place des Déportés et sur le quai Saint-Léonard. Ces travaux se dérouleront dès ce lundi et jusqu'au dimanche 20 décembre.

Les zones de chantier seront situées sur le trottoir de la place des Déportés du côté de Herstal et sur le quai Saint-Léonard, en face du parking de la place des Déportés et en face du Point Chaud. La circulation automobile et des bus sera garantie dans les deux sens avec une réduction à une bande de circulation par endroits.

En outre, la place des Déportés sera mise en sens unique vers le quartier Saint-Léonard. Une déviation sera établie pour rejoindre le quai Saint-Léonard via la rue des Aveugles où la circulation s’effectuera en sens unique vers le quai.

Des places des parking riverains seront reportées de chaque côté de la desserte locale, le long du quai Saint-Léonard entre la place des Déportés et la rue Marengo.

L’accessibilité des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

Les informations communiquées peuvent évoluer en raison des contingences du chantier, d’éventuelles intempéries.

Infos complémentaires : www.letram.be ou le numéro de téléphone gratuit : 0800/88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).