De la place Général Leman à Droixhe en passant par l’avenue Blonden et la station Pont d'Avroy, découvrez à quoi ressemblera la cité ardente en 2023 !

En effet, Le TEC est occupé à mettre la dernière main sur une vidéo de présentation du tracé complet du tram de Liège. Cette vidéo devrait dépasser les 5 minutes et être disponible le mois prochain.

On pourra ainsi se rendre compe de la "cohabitation sereine et une intermodalité entre piétons, cyclistes, transports en commun et automobilistes ; un environnement vert et sécurisant ; des déplacements facilités : le tram offrira un nouveau visage à la ville de Liège", explique-t-on au TEC..

Ci-dessous, un extrait du futur film d'animation présentant l'ensemble du tracé du tram.

Bonne vision.