Dans le cadre du projet du Tram de Liège, le Tec organisait sa première fête des stations ce samedi dès 11h sur le site réhabilité du Val Benoît, en partenariat avec la Spi qui célébrait les 5 ans de réaffectation du bâtiment du Génie Civile.

L'occasion pour le Tec de présenter aux Liégeois dans sa station mobile - en photos et vidéos - l'avancement du chantier, une visite virtuelle du dépôt à Bressoux et le futur tracé du tram en 3D. Une application permet aussi de se balader en ville, en Féronstrée, place Ferrer donnant une vision du tram à l'époque, et dans le futur. De quoi permettre à chaque riverain de se projeter dans leur quartier. Des plans des aménagements publiques (24 hectares au total) réalisés dans le cadre du projet du tram sont également présentés au public. Des aménagements réalisés par les prestataires au profit de la Ville de Liège, financés par la Région wallonne.



Rappelons que le futur tram reliera Sclessin à Coronmeuse dans un premier temps, avant une prolongation jusque Jemeppe et Herstal.

Autour de cet aspect informatif pour les parents, les enfants auront quant à eux pu profiter des multiples animations gratuites prévues sur place : châteaux gonflables, ateliers grimages, tatouages éphémères, initiation aux arts du cirque, sculpteur de ballons, parcours d'accrobranche, spectacle de magie et spectacle de marionnettes.

Quatre foodtrucks ont également ravi les palais sucrés tandis que le O point Bar by Mad Café a servi les amateurs de salé.

Ce samedi après-midi, déjà une centaine de familles avaient fait le déplacement.



En tout, huit fêtes de station seront organisées en Cité ardente.



Cette première fête prendra fin à 20h ce samedi soir.

Rappelons que l'entrée est gratuite, sur présentation du Covid safe ticket !