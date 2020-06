Dès ce lundi 15 juin

C’était annoncé, le chantier du tram de Liège, en cours entre Sclessin et Coronmeuse, devait avoir un impact majeur sur l’espace public liégeois… le tram étant synonyme d’une réhabilitation complète du centre-ville.

Parmi les importants changements (définitifs), il y a donc la suppression de la trémie (tunnel) Charlemagne. Comme on a pu le constater, les travaux se précisent autour de cette percée située boulevard d’Avroy. Dès ce lundi 15 juin, elle sera fermée et ce… définitivement.

In fine en effet, le tram, en provenance de l’esplanade des Guillemins et de l’avenue Blonden, poursuivra sa route avenue Roger et passera ensuite au niveau de cette trémie pour rejoindre l’espace central (zone bus actuelle) au niveau des boulevards d’Avroy et de la Sauvenière.

Les travaux de fermeture de la trémie Charlemagne débuteront ce lundi 15 juin et se dérouleront en deux phases… du 15 au 29 juin auront lieu les travaux préparatoires… L’avenue Rogier sera réduite à deux bandes. En venant du boulevard Frères-Orban, le Boulevard Piercot sera mis en voie sans issue. En allant vers les Guillemins, depuis le boulevard d’Avroy et la rue du Jardin Botanique, il ne sera plus possible de rejoindre le boulevard Piercot. Il sera nécessaire de faire le tour du parc pour rejoindre cette zone. En allant vers le centre, entre le boulevard Piercot et l’avenue Maurice Destenay, la circulation sera réduite à une bande de circulation. Les places de stationnement côté façades seront temporairement supprimées sur tout ce tronçon.

La phase 2 aura lieu du lundi 29 juin au vendredi 18 septembre. Les impacts décrits pour la phase 1 resteront d’application. En allant vers le centre, depuis l’Avenue Rogier, il faudra emprunter le second Tourne-à-gauche pour rejoindre le boulevard d’Avroy vers les Guillemins.