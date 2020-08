Dans le cadre du projet du tram de Liège, l’approvisionnement des rails du pont Atlas entraînera sa fermeture à la circulation la nuit du JEUDI 6 AOÛT à 20h au VENDREDI 7 AOÛT à 6h, a indiqué le gestionnaire de projet.

Des mesures de circulation et des déviations seront mises en place sur le pont Atlas et au niveau des bretelles d’accès à l’E25. Afin de réguler les accès au carrefour E25 / centre / quartier de Droixhe, le giratoire de l’avenue de Lille sera maintenu.

Depuis l’E25 vers Liège, les automobilistes se rendant dans le centre-ville devront emprunter le pont Barrage.

Pour rejoindre Droixhe depuis le centre-ville, les automobilistes devront emprunter le pont Maghin ou le pont Marexhe.

Un couloir piéton sera maintenu sur le pont Atlas. Les cyclistes pourront emprunter ce couloir piéton en mettant pied à terre

Les informations communiquées ci-dessus peuvent évoluer en raison des contingences du chantier, d’éventuelles intempéries, etc.

Afin d’optimaliser l’organisation du chantier, la fluidité du trafic et votre sécurité ainsi que celle de nos ouvriers, il est demandé de respecter la signalisation et les limitations de vitesse mises en place.

L’accessibilité des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.