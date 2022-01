En raison des inondations, les concessionnaires chargés des travaux en rapport avec le tram de Liège sont surchargés et du retard s’est accumulé pour l’identification et les cisaillements éventuels.

Une grande partie des sondages sont actuellement terminés en Féronstrée. Cependant, il reste quelques sondages à réaliser avant d’entamer la suite des travaux. Pour rappel : Le chantier reste évolutif et empiète sur la voirie et les trottoirs. La circulation reste maintenue en tout temps.

Au besoin, ces travaux sont précédés du démontage du mobilier urbain pour faciliter l’avancée de ceux-ci. Des places de stationnement sont temporairement supprimées et les panneaux d’interdiction sont placés 48 h à l’avance.

En outre, des travaux de terrassement et de pose des multitubulaires sont réalisés sur le site propre des bus du boulevard de la Sauvenière jusque début avril. Les travaux d’installation des massifs LAC (lignes aériennes de contact) du tram démarreront dans la foulée.

Les mesures misent en place précédemment restent d’actualité.

Pour rappel : La zone de chantier reste située boulevard de la Sauvenière entre la rue de la Montagne et la rue Lonhienne, principalement sur le site propre des bus et déborde sur la voirie des deux côtés du boulevard. Les bus circulent sur la voirie habituellement réservée aux voitures qui est rétrécie. Les arrêts de bus sont déplacés au coin de la rue Lonhienne en direction des Guillemins et au coin de la place Xavier Neujean en direction du centre. Des places de stationnement sont temporairement supprimées.

Une fois ces travaux terminés, les travaux d’installation des massifs LAC (lignes aériennes de contact) démarreront sur l’intégralité du boulevard de la Sauvenière.

Infos : letram.be ou le n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h 30, le mercredi de 16 à 20 h et le samedi de 9 à 12 h).