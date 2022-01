Dans le cadre du projet du tram de Liège, des travaux d’installation d’un système de pompage automatique sont en cours avenue des Tilleuls jusqu’au vendredi 25 février.



La zone de chantier est située en voirie, côté terre-plein. La circulation est maintenue dans les deux sens avec un passage alterné à hauteur des deux avaloirs. Des places de stationnement sont temporairement supprimées. Chaque mercredi, jusqu’à la réparation définitive estimée au vendredi 25 février 2022, une équipe procédera au débouchage de l’égout défectueux à hauteur du n° 60 de l’avenue des Tilleuls.

La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

Pour être informés au plus près des évolutions, rendez-vous régulièrement sur le site letram.be/agenda.

Les informations communiquées ci-dessus peuvent évoluer en raison des contingences du chantier, d’éventuelles intempéries, etc.



Afin d’optimaliser l’organisation du chantier, la fluidité du trafic et votre sécurité ainsi que celle des ouvriers, il est demandé de respecter la signalisation et les limitations de vitesse mises en place.

Pour toute question :



· letram.be

· n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).

· L’Espace Tram rue de la Cathédrale 96 - 4000 Liège (Le JEUDI de 12h à 17h et le SAMEDI de 11h à 17h).