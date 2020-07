Dans le cadre du projet du tram de Liège, la fermeture temporaire de la sortie d’autoroute E25 (n°7 vers le pont Atlas) qui devait s'achever ce dimanche 26 juillet sera prolongée jusqu'au dimanche 2 août 2020 en raison de l’évolution des travaux à cet endroit, a indiqué la cellule en charge de la réalisation du tram de Liège, ce lundi 27 juillet.

Pour rappel en effet, en venant de Cheratte vers Liège, la sortie n°7 pour rejoindre le pont Atlas est inaccessible en raison du chantier. La déviation est maintenue et la circulation est invitée à emprunter la sortie n°6, en passant par le pont Barrage et la rue de l’Île Monsin. La sortie n°7 reste obligatoire pour les véhicules de plus de 3,5 mètres. Les autres véhicules peuvent toujours accéder au quartier d’Outremeuse et au centre-ville via le pont Biais.

Le quai Godefroid Kurth reste fermé à la circulation mais accessible aux piétons. Pour rejoindre Droixhe depuis le centre-ville, les automobilistes peuvent le pont Maghin et le pont de Bressoux ou le pont Marexhe.

Pour toute question complémentaires relativement au chantier du tram :

· www.letram.be

· n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).