Dans le cadre du projet du tram de Liège, des travaux d’installation de la fibre optique seront réalisés place de la République Française du lundi 27 septembre au mercredi 29 septembre.

La zone de chantier sera située sur le trottoir, au coin de la place de la République Française et la rue Georges Clémenceau. Ces travaux n’auront pas d’impact sur la circulation.

Les prochaines évolutions de phasage feront l’objet d’une nouvelle communication. Pour être informés au plus près des évolutions, rendez-vous régulièrement sur le site letram.be/agenda.

La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

Les informations communiquées peuvent évoluer en raison des contingences du chantier, d’éventuelles intempéries, etc.



Afin d’optimaliser l’organisation du chantier, la fluidité du trafic et votre sécurité ainsi que celle des ouvriers, il est demandé de bien vouloir respecter la signalisation et les limitations de vitesse mises en place.

