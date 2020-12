Dans le cadre du projet du tram de Liège, les travaux d’impétrants seront prolongés sur la place des Déportés et sur le quai Saint-Léonard.

D’autres travaux d’impétrants se poursuivront quant à eux jusque début mars 2021 et ce, sans interruption.

Les mesures de circulation et les déviations appliquées précédemment restent en place sur le quai Saint-Léonard et la place des Déportés.

Ainsi :

Les zones de chantier restent situées sur le trottoir de la place des Déportés du côté de Herstal et sur le quai Saint-Léonard, en face du parking de la place des Déportés et en face du Point Chaud. La circulation automobile et des bus s’effectue dans les deux sens avec une réduction à une bande de circulation par endroits.

La place des Déportés reste en sens unique vers le quartier Saint-Léonard. La déviation établie pour rejoindre le quai Saint-Léonard via la rue des Aveugles (où la circulation se fait en sens unique vers le quai) reste en place également.

Des places de parking riverains sont toujours reportées de chaque côté de la desserte locale, le long du quai Saint-Léonard entre la place des Déportés et la rue Marengo.

Ce jeudi de 9h30 à 15h30, sur le quai de Coronmeuse, entre la rue de la Câblerie et la place de Coronmeuse, la réfection des nids-de-poule de la zone entraînera le rétrécissement d’une bande de circulation dans le sens Herstal-Liège.

La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

Infos : · www.letram.be et le numéro de téléphone gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).