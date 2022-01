Dans le cadre du projet du tram de Liège, le remplacement de l’éclairage public existant par un éclairage provisoire le temps des travaux sera réalisé sur le boulevard de la Sauvenière entre 9h et 15h du lundi 10 janvier au vendredi 14 janvier.

La zone de chantier sera située boulevard de la Sauvenière entre la place Xavier Neujean et l’immeuble n°31b. Ces travaux n’auront pas d’impact sur la circulation mais des places de stationnement seront temporairement supprimées. Les panneaux d’interdiction seront placés 48h à l’avance.

Pour être informés au plus près des évolutions, rendez-vous régulièrement sur le site letram.be/agenda.

La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

Les informations communiquées ci-dessus peuvent évoluer en raison des contingences du chantier, d’éventuelles intempéries, etc.



Afin d’optimaliser l’organisation du chantier, la fluidité du trafic et votre sécurité ainsi que celle des ouvriers, il est de respecter la signalisation et les limitations de vitesse mises en place.

Pour toute question:



· letram.be

· n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).

· L’Espace Tram rue de la Cathédrale 96 - 4000 Liège (Le JEUDI de 12h à 17h et le SAMEDI de 11h à 17h).

· Indemnités commerçants : Rendez-vous sur le site Wallinco : www.indemnites-compensatoires.be ou par tél: 081 33 40 00 ou par mail: support@indemnites-compensatoires.be pour plus d’informations.