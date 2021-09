Dans le cadre du projet du tram de Liège, la suite des travaux de sondage sera réalisée en Féronstrée jusque fin octobre.

Les fouilles précédentes seront cependant refermées avant l’ouverture des nouvelles pour limiter l’impact sur la circulation. Les mêmes mesures que pour les sondages précédents seront mises en place.

Pour rappel : une grande campagne de travaux de sondage se poursuit en Féronstrée. Elle a démarré du côté de la rue de Bex vers la place Saint-Léonard. Le chantier reste évolutif et empiète sur la voirie et les trottoirs. La circulation reste maintenue en tout temps. Ces travaux sont précédés du démontage du mobilier urbain pour faciliter l’avancée de ceux-ci. Des places de stationnement sont temporairement supprimées et les panneaux d’interdiction sont placés 48h à l’avance. (voir plan)

© D.R.

Les prochaines évolutions de phasage feront l’objet d’une nouvelle communication. Pour être informés au plus près des évolutions, rendez-vous régulièrement sur le site letram.be/agenda.

La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

Les informations communiquées ci-dessus peuvent évoluer en raison des contingences du chantier, d’éventuelles intempéries, etc.



Afin d’optimaliser l’organisation du chantier, il est demandé de respecter la signalisation et les limitations de vitesse mises en place.

S'informer pendant les travaux



Pour toute question :



letram.be

n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).

L’Espace Tram rue de la Cathédrale 96 - 4000 Liège (du mercredi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 11h à 17h).

InfoTram : Consultez letram.be/les-canaux-dinformation pour découvrir où nous rencontrer durant les permanences de chantier hebdomadaires.