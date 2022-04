Dans le cadre du projet du tram de Liège, la première phase des travaux de voirie sur le quai Saint-Léonard entre la rue des Armuriers et la rue Lambert Grisard sera réalisée du LUNDI 11 AVRIL jusqu’à L’ÉTÉ 2022.

La zone de chantier sera située sur la desserte locale du quai Saint-Léonard entre la rue des Armuriers et la rue Lambert Grisard. Une bande de circulation sera maintenue dans chaque sens côté Meuse.

Les rues perpendiculaires au quai Saint-Léonard pourront être fermées ponctuellement et feront l'objet d'une communication qui vous sera transmise. La place de stationnement PMR sera reproduite le plus proche possible. Des places de stationnement seront temporairement reportées.

POUR TOUTE QUESTION :

· letram.be

· n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).

· L’Espace Tram de la rue de la Cathédrale 96 (du mercredi au vendredi de 12h à 17h et tous les samedis de 11h à 17h).