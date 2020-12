Dans le cadre du projet du tram de Liège, les travaux de sondages se poursuivront dans la rue Ernest Solvay (à l’angle de la rue de Jemeppe et de la rue Schlemmer), la rue de Sclessin, l’avenue Blonden (à l’angle de la rue des Vingt-deux), la rue de Fragnée et la place Coronmeuse et ce, du 4 janvier au 15 janvier prochain.

Les emprises de sondages seront situées principalement hors voirie. Chaque fouille sera ouverte et refermée au plus tard le surlendemain. Les quelques sondages qui se dérouleront en voirie n’entraveront que très peu la circulation. Celle-ci se fera en alternance ou avec un simple rétrécissement de la chaussée.

La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

S’INFORMER PENDANT LES TRAVAUX : Suite aux mesures gouvernementales face au Covid-19, les permanences sur chantier ne sont pas tenues et l’Espace Tram est momentanément fermé.

Adressez-vous alors au n° de téléphone gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).

Nombre d'infos sont également disponibles sur le site www.letram.be.