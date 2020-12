Dans le cadre du projet du tram de Liège, les travaux d’impétrants reprendront dans la rue Lonhienne à partir du lundi 4 janvier 2021 (après une interruption durant la période de Noël) et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de janvier 2021.

La zone de chantier sera principalement située dans la rue Lonhienne, du côté pair, sur la zone de stationnement et sur le trottoir. Les trottoirs de la rue Lambert le Bègue et de la rue Joseph Jaspar seront également englobés dans les zones de chantier.

La rue Lonhienne sera placée en sens unique à partir du boulevard de la Sauvenière vers la rue sur-la-Fontaine. L’accès au boulevard de la Sauvenière à partir de la rue Lonhienne se fera via une déviation mise en place via la rue de-la-Fontaine et la rue des Urbanistes. L’accès aux rues Lambert le Bègue et rue Joseph Jaspar s’organisera en demi-voirie.

Un couloir piétons sera aménagé et des places de stationnement seront temporairement supprimées. Ces suppressions seront annoncées 48 heures à l’avance.

La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.