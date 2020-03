Dans le cadre des travaux du tram de Liège, les dévoiements des réseaux souterrains se poursuivront rue Léopold et rue de la Cité

Dans le cadre des travaux du tram de Liège, les dévoiements des réseaux souterrains se poursuivront rue Léopold et rue de la Cité. Du lundi 9 mars au vendredi 20 mars, l’accessibilité et la circulation dans les rues voisines évoluera comme suit :

- La rue Souverain Pont sera fermée aux piétons au niveau de la rue Léopold. Elle restera néanmoins accessible via la rue de la Madeleine et la rue Lombard, ainsi que depuis la place Saint Etienne, via la rue Chapelle des Clercs.

- La rue de la Madeleine sera rouverte à la circulation automobile en direction de la rue de la Cathédrale.

- La rue De Gueldre retrouvera sont sens initial en direction de la rue Léopold. - L’accès au parking Saint-Denis et aux commerces du quartier restera assuré.

Les informations communiquées ci-dessus peuvent évoluer en raison des contingences du chantier, d’éventuelles intempéries, etc. Afin d’optimaliser l’organisation du chantier, la fluidité du trafic et votre sécurité ainsi que celle de nos ouvriers, nous vous demandons de bien vouloir respecter la signalisation et les limitations de vitesse misent en place. L’accessibilité des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

S’INFORMER PENDANT LES TRAVAUX ?

• www.letram.be • n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h). RENCONTREZ-NOUS • L’Espace Tram rue de la Cathédrale 96 - 4000 Liège (du mercredi au samedi de 10h à 18h).