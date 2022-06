Dans le cadre du projet du tram de Liège, la suite des travaux de plateforme du tram sera réalisée avenue Blonden ainsi qu’au niveau du carrefour de la rue des Vingt-Deux et ce, dès ce mardi et jusque début décembre.

Les zones de chantier restent situées avenue Blonden sur le terre-plein et au niveau du carrefour formé par la rue des Vingt-Deux. Ce carrefour reste fermé à la circulation. Une déviation est mise en place via la rue Raikem et le boulevard Frère Orban. La portion de l’avenue Blonden entre la rue de Fragnée et la rue Paradis est rouverte à la circulation.

Infos :

letram.be ou le numéro gratuit 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h 30, le mercredi de 16 à 20 h et le samedi de 9 à 12 h).