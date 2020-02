Dans le cadre du chantier du tram, les travaux de dévoiements des réseaux souterrains se poursuivent rue Léopold et rue de la Cité.

Ainsi dès ce jeudi, la circulation dans les rues voisines va évoluer. La rue de Gueldre sera rouverte. Son sens de circulation sera inversé et elle sera accessible depuis la rue Léopold. La rue de la Madeleine sera fermée à hauteur de la rue Léopold mais la circulation y sera néanmoins possible dans les deux sens, entre la rue Léopold et la rue Lombard. L’accès au parking Saint-Denis et aux commerces du quartier sera assuré par l’ouverture à la circulation de la rue Lombard et d’une partie de la rue Souverain Pont.