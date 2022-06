Dans le cadre du chantier du tram de Liège, des travaux d'impétrants seront réalisés sur le quai de Saint-Léonard dès lundi et jusqu'au vendredi 8 juillet. Ces travaux entraîneront la fermeture temporaire et séquentielle des rues Goswin et Laport.

Ces travaux seront effectués en chantier mobile en démarrant au niveau du carrefour formé par la rue Laport et le quai Saint-Léonard, en poursuivant par le carrefour formé par la rue Goswin et le quai. Un seul carrefour sera fermé à la fois au niveau de la sortie vers le quai Saint-Léonard. En venant de la rue Saint-Léonard ou du quai de Saint-Léonard, la circulation sera constamment maintenue grâce à une déviation via la rue suivante.

Du lundi 20 juin au vendredi 24 juin : Fermeture temporaire de la rue Laport.

Du lundi 27 juin au vendredi 8 juillet : Fermeture temporaire de la rue Goswin.

POUR TOUTE QUESTION :