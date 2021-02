Dans le cadre du projet du tram, les travaux d’impétrants se poursuivront sur l’avenue Rogier durant les nuits du lundi 22 au mardi 23 février et du mardi 23 au mercredi 24 février de 20 à 7 h.

Le travail sera effectué exceptionnellement de nuit afin de réduire l’impact sur la circulation qui serait trop importante en journée. Tout sera mis en œuvre pour réduire les nuisances sonores après 22h.

Les zones de chantier seront situées sur la bande de stationnement et une partie de la voirie de l’avenue Blonden côté impair et sur le carrefour formé par l’avenue Rogier, la rue Raikem et l’avenue Blonden.

Que ce soit à partir du boulevard d’Avroy, de la rue des Guillemins ou de l’avenue Blonden, il ne sera plus possible de continuer vers l’avenue Rogier. Une déviation sera mise en place via l’avenue Blonden, en passant par le boulevard Frère Orban et l’avenue des Croix du Feu pour rejoindre le centre-ville.

En venant de l’avenue Blonden, une déviation sera mise en place via la rue Raikem et le boulevard Frère Orban. Ces travaux entraîneront par endroits, un rétrécissement de la voirie et des places de stationnement seront temporairement supprimées et annoncées 48 heures à l’avance. La circulation sera rétablie le matin dès 7h.

Les travaux dans leur configuration précédente reprendront dès le mercredi 24 février. La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

Pour toute question :

· www.letram.be

· n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).