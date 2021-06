Liège Dans le cadre du projet du tram, les travaux de sondage seront réalisés place Saint-Lambert, à hauteur des Galeries Saint-Lambert, dès ce lundi et jusqu’au mercredi 7 juillet. Les emprises de chantier seront situées sur le trottoir en face des Galeries St-Lambert et sur le site propre des bus. Chaque zone de chantier sera ouverte l’une après l’autre, afin de réduire les éventuelles nuisances. Ces travaux n’impacteront pas la circulation. Pour toute question : le site internet "letram.be" ou le n° de téléphone gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30, le mercredi de 16 à 20 h et le samedi de 9 à 12 h).