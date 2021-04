Dans le cadre du projet du tram, des travaux de réfection seront réalisés boulevard de la Sauvenière entre la rue Saint-Gilles et la place Xavier-Neujean et sur le carrefour formé par la rue Lonhienne et la rue Joseph Jaspar et ce dès ce lundi et jusqu’au 30 avril.

Ces réfections seront définitives et libéreront la zone de la majorité des chantiers. Seul le chantier entre la rue de la Montagne et l’Opéra restera actif. Ces travaux entraîneront un rétrécissement de la voirie au niveau du chantier mais la circulation ne sera que très peu impactée. Des places de stationnement seront temporairement supprimées.

Un nouveau phasage des travaux est en cours de finalisation afin de respecter l’échéance de mise en service du tram prévue en mai 2023, tout en limitant l’impact du chantier pour les Liégeois et Liégeoises ainsi que les usagers de la Ville.

La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

Pour être informés au plus près des évolutions, rendez-vous régulièrement sur le site letram.be/agenda.

Vous pouvez également contacter, le numéro gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).