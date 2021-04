Dans le cadre du projet du tram de Liège, des travaux d’impétrant seront réalisés, dès ce lundi, sur le boulevard de la Sauvenière à hauteur du rond-point Opéra et ce, jusqu'au 14 mai.

Les zones de chantier seront situées sur ledit boulevard, entre les deux ronds-points situés en face de l’Opéra. Ces travaux engendreront un rétrécissement de la voirie avec un rabattement de la circulation sur une seule bande dans les deux sens. En venant de la rue Hamal ou en sortant du parking Opéra, il ne sera plus possible de tourner à gauche. De plus, au départ de la place Verte , il ne sera plus possible de virer à gauche vers la place Saint-Lambert, une déviation sera mise en place via le boulevard de la Sauvenière.

Un nouveau phasage des travaux est en cours de finalisation afin de respecter l’échéance de mise en service du tram prévue en mai 2023, tout en limitant l'impact du chantier pour les Liégeois et Liégeoises ainsi que les usagers de la Ville.

La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

Les informations communiquées ci-dessus peuvent évoluer en raison des contingences du chantier, d’éventuelles intempéries, etc. Pour être informés au plus près des évolutions, rendez-vous régulièrement sur le site letram.be/agenda.

S’INFORMER PENDANT LES TRAVAUX

Suite aux mesures gouvernementales face au Covid-19,les permanences sur chantier ne sont pas tenues et l'Espace Tram est momentanément fermé.

POUR TOUTE QUESTION :

· letram.be

· n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).