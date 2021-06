Dans le cadre du projet du tram de Liège, la reconstruction du pont des Modeleurs se poursuit et ces travaux entraîneront la fermeture temporaire de la rue Ernest Solvay au niveau du pont des Modeleurs", a annoncé Tram’Ardent, en charge du chantier du tram de Liège. Concrètement, cette fermeture interviendra, pour des raisons de sécurité, ce samedi 12 juin, durant toute la journée, de 6 h à 18 h.

Cete fermeture sera effective, entre la rue de l’Île Coune et la rue Schlemmer et ce, pour tous les usagers (automobilistes, cyclistes et piétons).

La déviation mise en place précédemment sera, une nouvelle fois, d’actualité. Pour rappel, celle-ci prévoit que la rue Ernest Solvay soit accessible depuis le quai Timmermans et la rue de l’Île-Coune. Toujours durant la journée du samedi, la rue Schlemmer sera à titre exceptionnel, accessible en sens unique depuis la rue Ernest Solvay vers le quai Timmermans.

Les autobus déjà déviés à partir de la place du Général Leman vers Jemeppe poursuivront sur les quais jusqu’au pont d’Ougrée. Des reports d’arrêts en direction de Jemeppe mais également en direction de Liège sont prévus. Pour des informations complémentaires : letram.be/agenda. La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.