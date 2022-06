Ces travaux seront réalisés rue Ernest Solvay entre la rue de la Centrale et la rampe du pont d’Ougrée ce lundi 27 juin entre 6 h et 16 h. Ces travaux entraîneront la fermeture temporaire de ce tronçon.

La rue Ernest Solvay ne sera donc plus accessible aux véhicules. Une déviation sera mise en place via la rue de la Centrale et le quai Vercour pour rejoindre le pont d’Ougrée ou la rue Ernest Solvay. La rue de la Centrale sera mise en voie sans issue vers la rue Ernest Solvay