Dans le cadre du projet du tram de Liège, la pose des conduites d’eau sur le pont Atlas entraînera sa fermeture temporaire à la circulation automobile le week-end du samedi 21 novembre à partir de 7 h au lundi 23 novembre à 9 h. Durant tout ce week-end dès lors, les mesures de circulation et les déviations appliquées précédemment seront à nouveau mises en place sur le pont Atlas et au niveau des bretelles d’accès à l’E 25. Le giratoire de l’avenue de Lille sera maintenu. Depuis l’E25 vers Liège, les automobilistes se rendant dans le centre-ville devront emprunter le pont Barrage. Pour rejoindre Droixhe depuis le centre-ville, les automobilistes devront emprunter le pont Maghin ou le pont Marexhe. Un couloir piéton sera maintenu sur le pont Atlas. Les cyclistes pourront emprunter ce couloir piéton en mettant pied à terre. L’accessibilité des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.