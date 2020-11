Conformément au permis unique, le projet du tram de Liège prévoit la plantation d’un nombre important d’arbres. Sur la majorité des tronçons du tracé, plus de 900 arbres seront plantés, contre 450 retirés. 10 000 m² de massifs arbustifs et plus de 5 000 m² de plantes vivaces et de graminées seront également repiqués !

Le retrait des derniers arbres constituant un obstacle aux travaux et au tracé du tram, tels qu’identifiés dans le permis unique sera entrepris dès ce lundi. La majorité des arbres encore à retirer se trouve entre l’avenue Rogier et la place de l’Opéra ainsi que sur la place des Déportés. Quelques opérations devront encore être finalisées dans la rue Varin et sur l’esplanade des Guillemins.

Les interventions nécessitant l’occupation d’une bande de voirie seront exécutées entre 9 h et 15 h. Quelques places de stationnement payantes sur l’emprise seront supprimées temporairement.

Pour rappel : sur le tronçon entre l‘avenue Rogier et l’Opéra, plus de 150 arbres seront plantés pour 100 arbres enlevés environ. Les diverses essences choisies comprendront principalement des sorbiers, des tilleuls et des féviers.

Il s’agira essentiellement de procéder au remplacement d’arbres existants sur l’ensemble du tracé afin de respecter un alignement correct des arbres autour de la plateforme ou pour permettre l’implantation des stations. De ce fait, de nombreux arbres seront conservés en l’état. Les arbres enlevés suivront quant à eux une filière de revalorisation éco-responsable pour tout ce qui est broyable.

Les végétaux valorisables parmi les arbustes, les vivaces, les graminées et les couvre-sols seront récupérés par la Ville de Liège et seront conservés dans sa pépinière pour être replantés ultérieurement dans l’espace public.

J.-M. C.