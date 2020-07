Dans le cadre du chantier du tram, des travaux visant à réaliser quatre carrefours à feux seront réalisés, dès ce vendredi 31 juillet et jusqu’au vendredi 2 octobre, quais Timmermans et Vercour.

La phase préparatoire se déroulera jusqu’au mardi 4 août. La circulation sur le quai Timmermans et le quai Vercour sera réduite à une seule bande dans les deux sens. La rue de la Centrale, la rue de la Barge, la rue de Berloz et la rue de l’Île-Coune seront mises en voie sans issue en direction des quais Vercour et Timmermans. La rue Gilles Galler sera mise en sens unique en direction du quai Vercour.

Du 5 août au 3 septembre, l’emprise des travaux sera située sur le quai Timmermans, coté façade, à hauteur de la rue de l’Île-Coune, de la rue de Berloz, de la rue de la Centrale et de la rue de la Barge. Ces quatre rues resteront en voie sans issue vers le quai Timmermans. Il sera néanmoins possible d’y circuler dans les deux sens. La rue de Jemeppe verra son sens inversé vers le quai Timmermans.

Du vendredi 4 septembre au 2 octobre aura lieu la seconde phase. L’emprise des travaux sera située sur le quai Timmermans, côté Meuse, à hauteur de la rue de Berloz, de la rue de la Centrale, de la rue de la Barge et de la rue de l’Île- Coune. Le chantier situé devant la rue de l’Île-Coune sera réalisé bande par bande et ne devrait durer que deux semaines. La rue de l’Île-Coune sera rouverte à la circulation dans les deux sens. La rue de Jemeppe reprendra son sens de circulation habituel vers la rue Ernest Solvay.