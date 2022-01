Mobilité La mobilité liégeoise est "tramo-dépendante" avoue l’échevin Gilles Foret qui évoque l’agenda de 2022…

Un total de 56 actions, réparties en 18 grands enjeux, tel est le programme ambitieux du Plan communal de mobilité, voté par la majorité PS-MR à Liège, début décembre… Avec un grand principe : stop à la voiture. Non que cette dernière sera bannie de la ville à l’avenir mais, clairement, une hiérarchisation des modes de déplacement s’imposera : priorité aux piétons, aux cyclistes, aux transports… puis aux véhicules, et ce, afin de retrouver des espaces de qualité en ville. "Un citoyen habitant en ville est soumis à plus de pollution et à plus de bruit mais il ne faut pas que cela ait un impact sur sa santé", commente l’échevin de la Mobilité Gilles Foret.

On le comprend, Liège est à l’aube de grands changements en la matière et l’échevin évoque en ce début d’année 2022 les grands défis de ces deux prochaines années. Un hic toutefois… cette "tramo-dépendance" qui, il le reconnaît, rend la tâche complexe et reporte de nombreuses échéances. Car le chantier traîne et freine toutes les initiatives. À cet égard, le ministre de la Mobilité Philippe Henry sera présent ce vendredi soir à Liège, lors d’une commission spécifique avec les élus liégeois, l’objectif étant de répondre à toutes les questions relatives au chantier du tram. En prélude au conseil communal de ce lundi soir.