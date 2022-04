Dans le cadre du projet du tram de Liège, des travaux de pose de revêtement et de marquage au sol seront réalisés dans la rue Léopold ces lundi 11 et mardi 12 avril, préalablement à la remise en double sens de la rue.

Par conséquent, la rue est fermée à la circulation. Une déviation est mise en place via la rue de l’Université. Les parkings Saint-Denis et Cité sont accessibles via les quais.

Durant la journée du mardi 12 avril, la rue sera remise en sens unique de la place Saint-Lambert vers le Pont des Arches et, aux environs de 18h, la rue Léopold reprendra son double sens initial.

Deux personnes sont sur place en permanence afin de vérifier la bonne tenue du balisage et informer les piétons. Un cheminement piéton est mis en place côté rails du futur tram.

D’ici un mois, l’installation d’un feux tricolore ponctuant le tourne à gauche vers la rue de la Cathédrale sera installé. Entre temps, une balise empêchant cette manœuvre est installée.

Lors de la remise en double sens mardi en fin de journée, la zone de livraison au niveau de la gare des bus et de la rue de la Madeleine resteront accessibles.