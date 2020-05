"Dans le cadre de la reprise progressive du chantier du tram, et dans le strict respect des mesures sanitaires imposées par le Gouvernement, nous souhaitons profiter de l’accalmie sur nos routes pour réaliser des travaux ponctuels", a fait savoir Tram'Ardent, en charge de la réalisation du tram liégeois.

Dès ce lundi 4 mai dès lors et jusqu'au dimanche 31 mai, des dévoiements des réseaux souterrains seront mis en oeuvre sur le terre-plein central du boulevard d’Avroy et sur le site propre des bus. Ces travaux seront réalisés sur le tronçon compris entre les traverses à hauteur de l’avenue Maurice Destenay et le carrefour de la rue Saint-Gilles/Pont d’Avroy.

Au niveau de la mobilité, il est à noter que ces travaux n’auront aucun impact sur la circulation automobile puisqu'ils seront réalisés par demi-voirie de sorte qu’une bande de circulation sera maintenue en permanence sur le site propre des bus. Les bus en direction de la place Saint Lambert continueront à circuler sur leur site propre. Les bus en direction des Guillemins circuleront sur la voirie réservée aux automobiles pour réintégrer leur site propre à hauteur des traverses face à l’avenue Maurice Destenay.

Les arrêts de bus seront reportés sur le boulevard d’Avroy, à hauteur des immeubles n°4 et 6.