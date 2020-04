Malgré l’arrêt du chantier du tram en raison des mesures sanitaires imposées par le gouvernement, le Tec Liège-Verviers souhaite profiter de l’accalmie sur nos routes pour réaliser des travaux ponctuels. "La mise en œuvre de ces travaux respectera scrupuleusement les mesures imposées, notamment en termes de distanciation sociale", assure Carine Zanelle, porte-parole du TEC.

Dans le cadre des travaux du Tram de Liège, les dévoiements de réseaux souterrains se poursuivront sur l’avenue Rogier dès ce mercredi et ce, jusqu’au lundi 4 mai.

Ce chantier évoluera par demi-voirie en deux phases. Ainsi, lors de la phase 1 (du 22 au 27 avril) l’emprise des travaux sera située sur l’avenue Rogier, côté parc, sur deux bandes de circulation. La trémie Charlemagne sera fermée.

Lors de la phase 2 (du 28 avril au 4 mai), L’emprise des travaux sera située sur l’avenue Rogier, côté façade, depuis l’avenue Blonden jusqu’à la rue Forgeur. La circulation sera réduite à une bande de circulation, côté parc. La trémie Charlemagne restera accessible.

Pour accéder au pont Albert 1er depuis l’avenue Rogier, une déviation sera mise en place via le boulevard Piercot et le boulevard Frère-Orban. L’accès à l’avenue Rogier ne sera plus possible depuis la rue des Guillemins et depuis la rue Raikem. Une déviation sera mise en place via l’avenue Blonden, le boulevard Frère-Orban et le pont Albert 1er.

"L’accessibilité des piétons et des cyclistes sera garantie durant le chantier".