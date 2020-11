Liège Dans le cadre du projet du tram de Liège, des travaux de sondages seront réalisés au coin de la rue Nagelmackers et du quai Sur-Meuse du lundi 16 au vendredi 20 novembre. La zone de chantier sera située au coin de la rue Nagelmackers et du quai Sur-Meuse. L’emprise de chantier englobera le trottoir et la première bande de circulation. Dès lors, ces travaux entraîneront un rétrécissement d’une seule bande de circulation dans chaque sens au niveau du chantier. Un couloir sera mis en place le long du chantier pour les piétons. L’accessibilité des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.