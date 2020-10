Liège Dans le cadre du projet du tram de Liège, des travaux de sondages seront réalisés sur les ronds-points à hauteur de l’Opéra et sur la place Saint-Lambert, a indiqué la cellule en charge du chantier. Ces sondages seront réalisés du lundi 19 octobre au vendredi 23 octobre. L’emprise des sondages sera située sur les terre-pleins des ronds-points à hauteur de l’Opéra ainsi que sur la place Saint-Lambert à hauteur des Galeries Saint-Lambert. Ces sondages seront réalisés hors voirie et ne perturberont pas la circulation automobile, cycliste et piétonne.