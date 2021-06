Dans le cadre du projet du tram de Liège, un chantier mobile circulera entre la sortie du pont Atlas et l’avenue de Lille afin de poser des équipements et ce, dès ce mercredi et jusu'au 26 juin prochain.

Entre 9 et 15 heures, le chantier mobile posera les équipements pour l’installation de caméras, de la fibre optique et des poteaux provisoires. Ces travaux n’auront pas d’impact sur la circulation.

Les prochaines évolutions de chantier feront l’objet d’une nouvelle communication. Pour être informés au plus près des évolutions, rendez-vous régulièrement sur le site letram.be/agenda.

La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

Pour être informés au plus près des évolutions, rendez-vous régulièrement sur le site letram.be/actualites.

Pour toute question :

- letram.be

- n° gratuit : 0800 88 022 (du lundi au vendredi de 9h à 12h30, le mercredi de 16h à 20h et le samedi de 9h à 12h).

- L’Espace Tram rue de la Cathédrale 96 - 4000 Liège (du mercredi au vendredi de 12h à 17h et le samedi de 11h à 17h).