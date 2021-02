Alors que de nombreuses voix se font entendre concernant la transformation de la ferme Sainte-Anne, bâtiment à l'abandon depuis 20 ans et situé sur les hauteurs de Liège, dans le parc du Ry Ponet (Beyne-Heusay), la société Scheen Project, promoteur ayant initié le projet, a tenu à clarifier ses objectifs, ce vendredi... Dans un communiqué de presse en effet, l'entreprise précise vouloir développer ici. Et ce, avec une microbrasserie, un projet de zone maraîchère, des logements à la ferme... et en réhabilitant les lieux donc.

Mais ce vendredi également, en marge de cette sortie, c'est la Ville de Liège, voisine de Beyne-Heusay et consultée sur ce dossier, qui a remis son avis sur la transformation en question. Avis... négatif.

Pour les autorités liégeoises en effet, ce projet est tout simplement "inadapté" et serait même "prématuré, au regard de l’étude initiée par Liège Métropole". Pour rappel en effet, la ferme Sainte-Anne est un bâtiment emblématique, situé au coeur du parc Ry Ponet, que plusieurs communes ont appelé de leurs voeux. L'objectif étant de "sanctuariser" ce parc métropolitain.

Pour Liège, plusieurs éléments sont interpellants dans ce projet...