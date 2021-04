Parmi les bénéficiaires, on compte des CPAS, des maisons de jeunes, de centres pour réfugiés de la Croix-Rouge, diverses asbl comme des ateliers de réparation dont l’objet social est la réinsertion par le travail qui donneront une seconde vie à tous ces vélos au lieu d’être jetés et recyclés. Car le meilleur déchet reste celui qui n’existe pas.

12.972 vélos ont été collectés pour Intradel depuis 2007, et la dernière édition a permis de remettre plus de 900 vélos sur le circuit.

Participerez-vous à cette 14eme édition pour essayer de battre le dernier record ?

Quand ? ce samedi 24 avril de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 17 h.





