Durant les dix prochaines années, le circuit va connaître une importante transformation.

C’est une véritable évolution que va vivre dans les prochaines années le circuit de Spa-Francorchamps. Outre les travaux du Raidillon, ce sont aussi de nombreux autres travaux qui vont être entrepris cet hiver.

À commencer par toute la descente vers l’Eau rouge où les tribunes antiques vont être totalement rasées également. Cela permettra à la piste de s’élargir de vingt mètres et de sécuriser la descente pour les motards. Quant aux tribunes, elles seront remplacées pour l’année prochaine par de toutes nouvelles, vingt mètres plus loin donc. Au total, en un an, la capacité assise du circuit passera de 13 100 à 26 000 places, dont des emplacements pour PMR.

Le retour des bacs à graviers