Dans le cadre du projet du tram de Liège, la phase préparatoire des travaux d’infrastructure sera réalisée dès lundi et jusqu’au 28 mai prochain, sur la zone située entre la rue des Armuriers et la place Coronmeuse.

Cette phase préparatoire a pour objectif de supprimer les îlots urbains et de poser le barriérage. Elle sera immédiatement suivie de la première phase des travaux d’aménagement qui consistera en la réalisation de Massifs LAC (Ligne Aérienne de Contact) et de fosses pour l’accueil des futurs arbres.

Les zones de chantiers seront principalement situées sur les terre-pleins et sur le site propre des bus (des arrêts de bus provisoires seront mis en place). Ces travaux entraîneront par endroits des rétrécissements de la voirie.

La rue du Tir sera temporairement en sens unique vers le quartier Saint-Léonard. Une déviation sera mise en place via la rue Victor Raskin qui sera elle-même en sens unique vers le quai de Coronmeuse.

Parallèlement, et dans le cadre de la coordination du chantier du tram et du projet Rives Ardentes, des travaux de déviation d’une conduite de gaz RESA seront réalisés en bordure de trottoir du boulevard Ernest Solvay, entre En Hayeneux et la rue Masset. Le quai de Wallonie et l’avenue Maurice Denis resteront inaccessibles.

La circulation des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.

Pour être informés au plus près des évolutions, rendez-vous régulièrement sur le site letram.be/agenda.

Pour toute question :

letram.be

n° gratuit : 0800/88.022 (du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30, le mercredi de 16 h à 20 h et le samedi de 9 h à 12 h).