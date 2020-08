Dans le cadre du projet du tram de Liège, des travaux d’impétrants seront réalisés dans la rue Saint-Jean Baptiste. Ces travaux se dérouleront du lundi 24 août au vendredi 4 septembre 2020.

La rue Saint-Jean Baptiste sera fermée à la circulation automobile du lundi 24 août au vendredi 4 septembre afin de réaliser une jonction de conduite de gaz.

Depuis les quais, une déviation sera mise en place pour rejoindre Féronstrée via la rue des Aveugles et la rue Hors-Château.

Sur le quai de la Batte, à hauteur des travaux, la circulation sera réduite à une bande de circulation.

La rue Saint-Jean Baptiste restera accessible aux piétons et aux cyclistes mettant pied à terre.

Les informations communiquées ci-dessus peuvent évoluer en raison des contingences du chantier, d’éventuelles intempéries, etc.

Afin d’optimaliser l’organisation du chantier, la fluidité du trafic et votre sécurité ainsi que celle de nos ouvriers, le Tec demande de bien vouloir respecter la signalisation et les limitations de vitesse mises en place.

L’accessibilité des piétons et des cyclistes sera garantie durant ce chantier.