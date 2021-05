Dans le cadre du projet du tram de Liège, la suite des travaux d’impétrants sera réalisée sur le boulevard de la Sauvenière à hauteur du rond-point Opéra dès ce mercredi et jusqu’à la fin du mois de juin. Ils comprendront des travaux nocturnes, les nuits du 2 au 3 et du 14 au 15 juin et ce, de 21 à 6 h.

Les travaux se dérouleront en trois phases. Les deux premières seront réalisées en alternance. Les zones de chantier seront situées à hauteur de la place Verte et de la rue Joffre, principalement sur le terre-plein. Pour réduire l’impact sur la circulation, la traversée du début de la rue Joffre sera réalisée zone par zone. Ces travaux entraîneront un rétrécissement de la voirie et des places de stationnement seront temporairement supprimées.

Exceptionnellement, une partie du travail sera effectuée de nuit afin de réduire l’impact sur la circulation en journée. Tout sera mis en œuvre pour réduire les nuisances sonores après 22 h.

Durant ces nuits, il ne sera plus possible de circuler entre le boulevard de la Sauvenière et la place Saint-Lambert. En venant de place Saint-Lambert, une déviation sera mise en place via la rue Léopold, la rue Pied-du-Pont-des-Arches et la rue de la Régence pour retrouver la place de la République Française.

En venant du boulevard de la Sauvenière, une déviation sera mise en place via la rue de l’Université, les quais, la rue Saint-Jean Baptiste et la rue Hors-Château pour retrouver la place St-Lambert.

Pour être informés au plus près des évolutions, rendez-vous régulièrement sur le site letram.be/agenda.

Vous pouvez également appeler le n° gratuit : 0800/88.022 (du lundi au vendredi de 9 à 12 h 30, le mercredi de 16 à 20 h et le samedi de 9 à 12 h).