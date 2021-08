Un chantier de réhabilitation des revêtements se tiendra du mercredi 1er septembre à 7h jusqu'au vendredi 3 septembre à 16h sur la bretelle de sortie n°3 "Bierset" de l'E42/A15 en direction de Namur. Ces travaux nécessiteront la fermeture de la circulation, prévient lundi par voie de communiqué la Société de financement complémentaire des infrastructures en Wallonie (Sofico). Une déviation sera mise en place via l'A604 et sa sortie n°2 "Grâce-Hollogne", puis via les rues "Diérains Prés" et "de Bierset".