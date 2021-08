Les Verviétois se souviennent tous de cette image au lendemain du passage du torrent : la trémie du centre-ville, complètement obstruée de déchets et de gravats, était devenue infranchissable. Et elle le restera.

"On ne compte pas la refaire", assure la bourgmestre Muriel Targnion. "La disparition de la trémie était de toute façon prévue dans le cadre de City Mall. Cela ne pose donc pas de souci".

La Ville envisage plutôt de conserver la rue Hurard et la rue du Marteau, pour rejoindre la place du Martyr. "Tout ça, on est en train d’essayer de le valider", ajoute-t-elle. "Pour ma part, je suis contre la trémie, depuis longtemps, parce que cela nous amène entre autres un trafic de transit trop important vers le centre-ville mais aussi des voitures en ligne droite qui ne respectent pas les limitations de vitesse. Cela donnait lieu à pas mal de rodéos urbains sur la place du Martyr. Le principal problème de mobilité que nous rencontrions jusque-là, avec le futur centre commercial, c’est que nous ne devions même pas conserver une rue. Ici, en gardant la rue Hurard et la rue du Marteau, cela permettra aux gens de l’ouest de Verviers de rejoindre le centre sans que l’on se retrouve avec une autoroute urbaine".

Il est également probable que des petits changements soient aussi réalisés du côté de l’axe Harmonie-Concorde, pour permettre notamment de reprendre la rue Peltzer de Clermont.

Quid de City Mall ?

Ces aménagements devront immanquablement tenir compte du futur projet de City Mall. "Je dois rencontrer Patric Huon prochainement. Il a confirmé qu’il voulait nous présenter un nouveau projet", précise Muriel Targnion. La fonctionnaire-déléguée aimerait d’ailleurs que celui-ci soit désormais imaginé en concertation avec elle et la Ville de Verviers. Si l’idée d’espaces verts à la place du centre commercial a été évoquée par certains, il ne s’agit là que d’une piste.

"Cela ne nous appartient pas. C’est City Mall qui est propriétaire. On n’y fait pas ce qu’on veut", rappelle la bourgmestre.